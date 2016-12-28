В 2016-м Госстройнадзор выдал в 1,5 раза больше разрешений на строительство жилья

По данным на 28 декабря, Госстройнадзор выдал 167 разрешений на строительство жилых объектов. Это наивысший результат за последние 5 лет, сообщает служба. В то же время выросло и число переносов сроков сдачи объектов.

В декабре этого года застройщики устроили традиционный аврал сотрудникам Госстройнадзора. В службу было подано 182 заявления на выдачу разрешений на строительство, в 3 раза больше, чем в октябре, сообщает ведомство. Всего за 2016-й в службу поступило почти 1250 заявок.

За год было выдано 167 разрешений на строительство жилья. Для сравнения: в прошлом году Госстройнадзор выдал 112 таких документов, в 2014-м – 151 разрешение.

В то же время в этом году застройщики подали 813 заявлений на продление разрешения на строительство. Это на 100 обращений больше итогов прошлого года.

Ранее рост числа обращений за разрешением на строительство строители связывали с изменением законодательства с 1 января 2017 года.