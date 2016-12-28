Михалков замахнулся на "Родину"

Никита Михалков просит правительство Петербурга передать кинотеатр «Родина» в руки банкротящегося городского союза кинематографистов. Под руководством режиссера Снежкина его хотят объединить с Домом Кино в Центр российской кинематографии.

Союз кинематографистов России продолжает борется за имущество петербургского отделения. Если в прошлом году на киношникам Петербурга выделили 8 миллионов на покрытие долгов, то в 2016-м решили реанимировать идею об объединении двух кинотеатров – «Родина» и Дом Кино, расположенных по одному адресу: Караванная, 12. Естественно, под эгидой петербургского отделения Союза.

Согласно постановлению № 3 девятого пленума правления Общероссийской общественной организации «Союз кинематографистов РФ» (документ есть в распоряжении «Фонтанки»), «в момент незаконного банкротства СК Санкт-Петербурга группа членов СК России обратились в правительство города о передаче им в управление кинотеатра «Родина», который в планах СК должен составить совместно с Домом кино Центр российской кинематографии». 22 декабря 2016 года СК РФ предложил поддержать предложение местного председателя Союза Снежкина "о передаче кинотеатра «Родина» в аренду Госфильмофонду России, согласие которого имеется". Подпись Никиты Михалкова прилагается.

Как рассказал «Фонтанке» Сергей Снежкин, объединение — его старинная инициатива. С ней он обращался к чиновникам еще во времена вице-губернаторства Василия Кичеджи (2011-2014). «Тогда меня выслушивали, томно смотрели, кивали», – вспоминает он реакцию Смольного.

То, что в одном здании работают две разные кинематографические организации, странно, – полагает Снежкин. «При этом в городе есть нужда в кинематографическом центре для всех, но в первую очередь для молодежи», – уверяет он.

Автор «ЧП районного масштаба» и «Контрибуции» полагает, что сейчас молодым нужно показывать и европейскую классику, с которой они не знакомы, и современное российское кино. «Знаете ли вы, что в Якутии снимают кино. Хорошее. Самобытное. Там население несколько сотен тысяч (на самом деле — около миллиона — прим.ред.). Люди снимают кино на телефоны и планшеты», – делится Снежкин.

Возможные сроки и конкретику масштабного проекта режиссер затруднился назвать. А в комитете по культуре администрации Петербурга, в чьем подчинении находится «Родина», об инициативе коллег Михалкова услышали от «Фонтанки». Как рассказали чиновники, пока на городском уровне обсуждается его идея о передаче Дома Кино (здание находится в бессрочной аренде у петербургских кинематографистов) в подчинение федеральному Союзу.

«Логика в объединении «Родины» и Дома Кино есть. Но нет предложений, ни концептуальных, ни тем более детальных. Будет поручение, будем отрабатывать», – резюмировали в комитете.

Стоит отметить, что Сергей Снежкин, который на пленуме союза кинематографистов выступал как глава петербургского Союза, в июне 2016 года правлением организации был отстранен от должности председателя. Само объединение с апреля находится в процедуре банкротства из-за долгов, накопленных в период правления предыдущего главы Дмитрия Месхиева. В октябре 2016 конкурсный управляющий союза назначил на должность исполнительного директора Союза Олесю Ганкевич. Известная как руководитель фестиваля «Антон тут рядом», турнирный директор SPbOpen, один из организаторов Санкт-Петербургского международного Кинофорума, она начала реформацию Дома Кино в Центр кинематографии. Однако Ганкевич планирует не объединяться с «Родиной», а конкурировать с ней. При этом директор уже заручилась поддержкой губернатора Петербурга.

Кто окажется более пробивным — Никита Михалков, который мечтает вернуть Союз кинематографистов Петербурга в федеральное лоно с сохранением всего имущества (помимо Дома Кино, организация владеет домом творчества в «Репино» – прим.ред.), или европейски ориентированная Ганкевич, покажет время и финансовые амбиции сторон. Оба проекта требуют серьезных государственных дотаций. «Фонтанка» будет следить за ситуацией.

Татьяна Востроилова, «Фонтанка.ру»