У особняка барона Штиглица «закопали» подстанцию

Первую подземную трансформаторную подстанцию, которая питает СПбГУ, запустили в центре Петербурга. Чтобы проект вписался в историческую часть города, все оборудование спрятали под землю.

Как сообщили в пресс-службе «Ленэнерго», заглубленную подстанцию открыли 27 декабря в Адмиралтейском районе. Это первый проект такого плана для компании. Возле бывшего особняка барона Штиглица на поверхность вывели только вентиляционные решетки и люк доступа для обслуживающих станцию энергетиков. Все остальное оборудование спрятали под землю: блоки подстанции опустили в котлован, на специальную гидроизолированную плиту.

В «Ленэнерго» также рассказали, что подстанцию смонтировали в максимально сжатые сроки: меньше суток ушло на монтаж и три месяца – на подготовку и благоустройство территории.

В историческом центре Петербурга мест для строительства новых энергоисточников не хватает, поэтому использование пространства под землей для нового вида подстанций поможет решить проблему. Подстанция в Адмиралтейском районе — пилотный проект. Если эксперимент признают успешным, то в Петербурге появится целая сеть подземных энергоисточников. Такие подстанции, например, можно размещать неподалеку от объектов культурного наследия и памятников архитектуры.