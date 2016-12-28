«Аэрофлот» отказался от перевозки мопсов и бульдогов

Крупнейший российский авиаперевозчик – «Аэрофлот» – ввел запрет на перевозку собак так называемой брахицефальной породы, с приплюснутой мордой. Анатомическое строение черепа этих животных вызывает риск удушья во время перелета.

Как сообщается на сайте «Аэрофлота», новые правила подразумевают отказ в транспортировке собак с укороченной лицевой частью черепа: бульдог (английский, французский, американский), мопс, пекинес, ши-тцу, боксер, грифон (бельгийский, брюссельский), бостон-терьер, бордосский дог, японский хин.

Перевозить собак-брахицефалов рейсами «Аэрофлота» нельзя с 1 декабря. Речь идет как о салоне, так и о багажном отсеке.

Кроме того, с 1 марта 2017 года вступают в силу новые условия перелета с собаками бойцовских пород – они смогут перемещаться только в багажном отсеке, в «клетках усиленной конструкции».

Ранее в компании-перевозчике уже ссылались на опыт зарубежных компаний, которые тоже запрещают бульдогам и мопсам ступать на борт своих авиалайнеров: