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28.12.2016 13:46

Комплекс Верховного суда в Петербурге подешевеет почти на миллиард

Управление делами президента снизило стоимость строительства комплекса Верховного суда и Дворца танцев Бориса Эйфмана на проспекте Добролюбова в Петербурге с 36,6 до 35,7 млрд рублей.

Дополнительное соглашение к контракту с ФГУП «Строительное объединение», входящим в структуру управделами,  подписано 19 декабря. В этом году управделами выдаст учреждению аванс примерно в 3% от стоимости контракта, это чуть более миллиарда рублей. В целом финансирование на 2016 год составит 7,7 млрд, на 2017-й – почти 12,9 млрд рублей.

Судя по документу, экономия будет достигнута за счет переноса более 10 млрд финансирования с 2019-го на 2017 год. Ежегодно стоимость строительства повышается на 4,2 – 5%, в соответствии с утвержденными правительством коэффициентами. Соответственно, при переносе финансирования на более ранние сроки этого удорожания не происходит.

Управделами заключило контракт со «Строительным объединением» 30 ноября этого года без конкурса. Учреждение должно возвести на месте снесенного института «Прикладная химия» на берегу Малой Невы здания Верховного суда и судебного департамента, 4 жилых дома на 600 квартир и Дворец танцев. Контракт истекает 31 декабря 2019 года. В то же время сдача объекта в эксплуатацию по графику намечена на 1 декабря 2020 года.


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