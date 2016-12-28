Песков: У Путина не будет полноценных каникул

На новогоднем столе президента РФ Владимира Путина, скорее всего, будут скромные блюда, которые он предпочитает, а также во время каникул глава государства традиционно будет получать оперативную информацию, совершать телефонные звонки и в свободное время заниматься спортом, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Я не знаю, что будет на новогоднем столе у президента в новогоднюю ночь. Вы знаете, что президент весьма скромен в плане пищевых предпочтений, более чем скромен. Предпочитает абсолютно скромную здоровую еду. Но что будет конкретно, я вам не могу сказать, все-таки, наверное, это его личная жизнь, и вряд ли стоит туда вмешиваться», — заявил Песков журналистам.

Он напомнил, что у Путина не бывает полноценных выходных, и в дни новогодних каникул у него будут телефонные звонки, доклады силовиков, спецслужб и других ведомств, сообщает РИА Новости.

«У него же практически не бывает полноценных выходных. Так или иначе, идут телефонные звонки, так или иначе, по каким-то оперативным вопросам по многу раз в день он общается и с членами кабинета, он получает доклады по линии силовых ведомств, по линии специальных служб — это ежедневные доклады. Он получает аналитические материалы», — рассказал Песков.

По словам пресс-секретаря главы государства, Путин также воспользуется свободным временем для занятий любимыми видами спорта. «Он и в хоккей играет, вы знаете, и плавает. И делает это, когда возможность представляется, на ежедневной основе», — добавил Песков.