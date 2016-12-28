Минфин России удвоит объем внутренних займов

Минфин России уверен, что сможет удвоить объем внутренних займов в 2017 году с рекордного уровня в этом году, не повышая при этом доходность облигаций, пишет Bloomberg со ссылкой на директора департамента государственного долга и государственных активов Константина Вышковского. В ведомстве ожидают, что у местных банков будет достаточно свободных средств для инвестиций.

Министерство также планирует продать выпуск еврооблигаций на $ 3 млрд, опираясь на ту же местную финансовую инфраструктуру, что и в 2016 году в обход западных санкций, сообщил Вышковский. Еще $ 4 млрд планируется обменять на еврооблигации, находящиеся в обращении.

«Благодаря санкциям мы разработали наш собственный формат для размещения облигаций, который не зависит от иностранных банков», — сказал он.