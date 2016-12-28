Суд рассмотрит дело о казино в квартире на Ржевке

В Петербурге суд рассмотрит дело о создании подпольного казино.

Как сообщили в ГСУ СК РФ по городу, на скамье подсудимых окажутся Левон Петросян, Оксана Коровина, Марина Поцелуйко, Эвелина Петрова. Им вменяют п. «а» ч. 2 ст. 171.2 УК РФ.

По версии следствия, в августе 2015 года подельники организовали игорный клуб в квартире дома 17, корпус 1, по проспекту Наставников. Ставки принимали до апреля 2016 г., когда заведение закрыли сотрудники правоохранительных органов. На днях дело передано в суд.