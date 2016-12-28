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28.12.2016 13:17

Шойгу: Конкурс в состав ансамбля имени Александрова объявим после Нового года

Конкурс для нового набора в состав Академического ансамбля песни и пляски Российской армии им. А.В. Александрова начнется после Нового года.

Об этом сообщил сегодня на заседании Общественного совета при военном ведомстве министр обороны России Сергей Шойгу.

«Что касается людей, мы уже после Нового года начнём проведение конкурса по отбору в состав нашего хора и оркестра. Как это всегда было, туда отбирались и попадали лучшие, и я думаю, что так и будет», – сказал генерал армии.

Он выразил благодарность многим компаниям, которые предложили свою помощь ансамблю, с тем чтобы Минобороны могло быстро восстановить его материальные ресурсы, сообщает пресс-служба Минобороны России.

«Часть решений мы уже озвучили, какие-то решения и предложения сейчас находятся в стадии проработки, но все они направлены на то, чтобы не потерять высокое звание и высокое признание в обществе ансамбля им. А.В. Александрова, его заслуг перед страной, чтобы их приумножали и развивали», – подчеркнул глава военного ведомства.

Он также отметил, что Минобороны России работает с семьями, которые нуждаются в дальнейшей поддержке, разрабатываются различные меры поддержки семей сотрудников, погибших при крушении самолета.

«Все это мы делаем, и будем продолжать делать. Речь идет о судьбе детей, о женах, о жилищных условиях. Все это мы рассматриваем, безусловно. Часть решений уже озвучена, какие-то решения и предложения находятся в стадии проработки», – пояснил глава военного ведомства.

Самолет Министерства обороны России, на борту которого находились 84 пассажира и восемь членов экипажа, вылетел из аэропорта Адлера в Сирию 25 декабря в 5.20 мск и потерпел крушение в акватории Черного моря на седьмой минуте полета. Обломки самолета были найдены в 1,5 км от побережья в районе Сочи на глубине 50–70 метров. На борту находилась примерно треть артистов ансамбля имени Аклександрова.


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