Tele2 добавила 4G в Midi

Tele2 начинает продажи новой версии смартфона Tele2 Midi с поддержкой LTE и запускает акцию «Выгодный комплект».

Абоненты оператора могут приобрести новый аппарат и начать пользоваться услугами Tele2 на выгодных условиях.

От предшественника Tele2 Midi LTE отличает увеличенный объем встроенной памяти (16 Гб) и поддержка передачи данных в сетях 4G. Устройство работает под управлением операционной системы Android 6.0 и имеет четырехъядерный процессор MediaTek с тактовой частотой 1,1 ГГц.

Модель оснащена экраном в 4,5 дюйма с широкими углами обзора и двумя камерами. Tele2 Midi LTE имеет слот для двух SIM-карт – первый для связи Tele2, второй – для карт других операторов. Для удобства абонентов в устройстве предустановлены фирменные приложения оператора: Tele2 TV, Zvooq, «Гудок» и «Мой Tele2».

Tele2 Midi

Новый Tele2 Midi LTE уже продается во всех регионах присутствия компании, а также в интернет-магазине . Цена действительна без специальных условий и подключения дополнительных услуг.

Кроме того, в девяти регионах, в том числе в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Tele2 запускает акцию «Выгодный комплект», в которой участвуют модели телефонов Tele2 Midi, Tele2 Midi LTE и Tele2 Maxi LTE. Приобретая операторский смартфон, покупатель также получает SIM-карту с тарифом «Очень черный» и подключенной опцией «Смартфон». Она позволяет пользоваться услугами Tele2 в течение двух месяцев на особых условиях.

*Предложение «Выгодный комплект» действует до 31 января 2017 года.