"У них в отношениях серьезный мороз"

Пост ректора Гидрометеорологического университета почти наверняка займет нынешний и.о. Валерий Михеев. На выборах его конкурентом стал бизнесмен, выполняющий заказы вуза. Всё, что говорит против, Михеев называет черным пиаром.

Министерство образования оставило двух претендентов на пост ректора госуниверситета «Гидромет». Выборы на фоне войны со студентами, скорее всего, выиграет исполняющий обязанности главы вуза Валерий Михеев. Он заручился поддержкой губернатора и спикера ЗакСа. А единственный реальный конкурент финансово зависим от университета.

27 декабря в Москве заседала аттестационная комиссия Минобра по делу Государственного гидрометеорологического университета (Гидромет), расположенного в Петербурге. Он два года функционирует без ректора.

Гидромет – единственный специализированный университет страны. Готовит военных синоптиков, метеорологов аэропортов, профессиональных оценщиков экорисков, океанологов, имеет базы практики на острове Валаам и реке Оредеж. Балансовая стоимость имущества Гидромета составляет 784 млн рублей, ежегодные субсидии на выполнение госзаказа (обучение студентов) – около 700 млн. Более 40 % из пяти тысяч студентов обучается на коммерческой основе.

В конце 2014 года умер бессменный ректор Лев Карлин, привычная жизнь вуза оборвалась. Обязанности ректора сейчас исполняет Валерий Михеев. Он руководил Морской академией Макарова и Государственной полярной академией (ГПА), которую присоединил к Гидромету.

В течение 2016 года с Михеевым боролись студенты и преподавательский состав. Пожары в общежитии на Стахановцев в январе и учебном корпусе на Малоохтинском проспекте в сентябре были увидены из окон соседних зданий, сигнализация не сработала. Под петицией о починке противопожарной системы подписывались десятки студентов.

Михеев за время своего присутствия сменил ректорат. Теперь в числе замов значится бывший начальник Санкт-Петербургской таможни Иван Мушкет, оправданный по делу о взятке. Последнее назначение в Гидромете датировано серединой декабря. Проректором по науке стал бывший депутат Госдумы, зампред КУГИ Петербурга, вице-губернатор Александр Смирнов.

«Мы ничего не имеем против, но где же наука?» – не устают удивляться преподаватели. По их мнению, остальные проректоры столь же далеки от метеорологии.

Негативный результат реформ в Гидромете подтвержден документально, как считают оппоненты Михеева.

По данным Минобра, мониторинг эффективности деятельности Гидромета в 2016 году зафиксировал падение показателя «Научно-исследовательская деятельность» на 26,9 % по сравнению с прошлым (277,37 пунктов против 379,45). Финансово-экономическая деятельность ухудшилась на 15,9 % (1577,36 пунктов против 1874,69). На 3,8 % упала зарплата профессорско-преподавательского состава. Вместе с тем, на 16,4 % вырос показатель «Международная деятельность» (12,34 против 10,6), а «Образовательная деятельность» – на 1,2 % (61,82 против 61,06).

Полярная академия в бытность Михеева ректором, судя по мониторингу Минобра, вообще похвастать не могла ничем, кроме международной деятельности. В 2015 году снизились показатели научно-исследовательской (минус 84,8 %), образовательной (минус 4,1 %), финансово-экономической (минус 4,2 %).

Впрочем, Валерий Михеев заявился на выборы ректора Гидромета. 27 декабря он приехал в Москву на заседание аттестационной комиссии Минобра. Выступил среди прочих.

Звонок «Фонтанки» застал и.о. ректора в отъезжающем с Ленинградского вокзала поезде. Он сообщил, что комиссия Минобра аттестовала его и еще троих претендентов – проректора по экономике Татьяну Бикезину, завкафедрой теоретической и прикладной экономики Людмилу Пушкареву и бизнесмена Юрия Гинтса.

– Нам должны в скором времени сообщить, кто прошел аттестационную комиссию. После этого проводится ученый совет и начинается предвыборная кампания, – пояснил Михеев.

- Вас поддерживает губернатор. Это вам помогает?

– Поддерживают меня и совет ректоров, и ЗакС.

- Как вы относитесь к многочисленным критическим отзывам в Интернете о себе?

– Считаю это черным анонимным пиаром.

- Чем для вас ценно кресло ректора Гидромета?

– Я работаю в интересах России.

По данным «Фонтанки», аттестационная комиссия оставила в предвыборной гонке Михеева и Гинтса. Нынешний и.о. прошел через горнило критики. Основными претензиями якобы стали мизерное количество специализированной подготовки студентов и нездоровая обстановка в преподавательском коллективе.

Михеев – известный в городе предприниматель. Компания «Териоки», в которой он значится, по информации СПАРК, соучредителем, обрела популярность благодаря четырехэтажному самострою в Зеленогорске. Еще Михеев числится совладельцем юридического бюро и других юрлиц.

Юрий Гинтс возглавляет компанию «Бойга». По стечению обстоятельств, она с приходом Михеева получила доступ, как следует из отчета СПАРК, к многомиллионным контрактам Гидромета. В 2016-м, например, «Бойга» получила подряды на 12 млн. Деньги выделены на замену изношенных электросетей и работы по устранению аварийного состояния зданий. Официальное объявление кандидатур Михеева и Гинтса состоится через несколько дней. Кандидаты изложат свои программы и начнут борьбу за пост ректора. Выборы должны состояться в первом квартале 2017 года.

Александр Ермаков, Ксения Клочкова, «Фонтанка.ру»