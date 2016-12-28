Генпрокуратура обнаружила, что "Роснано" нарушает закон о госзакупках

Генеральная прокуратура Российской Федерации проверила соблюдение акционерным обществом «Роснано» законодательства в части оплаты заказчиками обязательств по заключенным с предпринимателями договорам.

"Несмотря на то, что несвоевременная оплата компанией обязательств по исполненным субъектами предпринимательской деятельности договорам создавала предпосылки наступления для них негативных социально-экономических последствий, связанных с возникновением задолженности по заработной плате, недоимки по налогам и сборам, предусмотренные соглашениями услуги оплачивались контрагентам с нарушением установленных сроков от 2 рабочих дней до 1 года", – сообщает Генпрокуратура.

Кроме того, АО «РОСНАНО» допускало нарушения законодательства, выразившиеся в несвоевременном размещении в единой информационной системе в сфере закупок необходимых сведений, добавляет ведомства.

В целях устранения выявленных нарушений Генеральная прокуратура Российской Федерации внесла председателю правления компании Анатолию Чубайсу представление. В акте прокурорского реагирования также поставлен вопрос о привлечении к ответственности виновных лиц. Какай – административной или уголовной, – ведомство не указывает.