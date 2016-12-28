При пожаре на улице Есенина погибли два человека

В Петербурге квартирный пожар в Выборгском районе унес жизни двоих человек. По факту их гибели проводится доследственная проверка, сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по городу.

Напомним, что вечером 27 декабря в трехкомнатной квартире дома 34 корпус 1 по улице Есенина вспыхнул огонь. В МЧС сообщили, что с пожаром справились за полчаса, а из квартиры спасли двоих жильцов, однако как позже уточнили в ГСУ, на месте ЧП обнаружили тела женщины 1953 года рождения и мужчины 1976 года рождения.

Проводится проверка.