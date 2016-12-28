Петербургский УФАС выявил картельный сговор в закупке Минобороны на 2,2 млрд рублей

Антимонопольная служба Петербурга признала 11 заключенных министерством обороны РФ контрактов нарушающими закон о защите конкуренции. Компании, выигравшие конкурсы, оказались связаны между собой.

О возбуждении антимонопольного дела Санкт-Петербургское УФАС сообщает 28 декабря. Общая сумма контрактов, которые, по мнению ведомства, заключены с нарушением закона, составляет 2,2 млрд рублей. Аукционы прошли с минимальным снижением заявленной цены контрактов, а учредители и генеральные директора выигравших компаний оказались связаны между собой. ООО «ТД СпецТехМаш», ООО «ТД Стиллаг» и ООО «ПрофБизнес» отправляли заявки на участие в аукционе с одного ip-адреса и указали в документах один и тот же номер телефона.

Антимонопольщики нашли нарушения при заключении 11 контрактов в 2015 и 2016 гг. Министерство обороны закупало различную технику и посуду для оборудования кухни и полевых столовых, в том числе автомобили-фургоны и рефрижераторы.

Первое заседание по этому делу будет назначено в январе 2017 года.