Еще
13:17 28.12.2016
Пришлите свою новость!
13:17
Шойку: Конкурс в состав ансамбля имени Александрова объявим после Нового года
13:08
Генпрокуратура обнаружила, что "Роснано" нарушает закон о госзакупках
13:05
При пожаре на улице Есенина погибли два человека
13:02
Петербургский УФАС выявил картельный сговор в закупке Минобороны на 2,2 млрд рублей
12:44
Дорогу до «Крестов-2» начнут строить до решения суда
12:43
Скончался автор детской книги "Обитатели холмов"
12:34
Глава Минздрава: Российский препарат для лечения рака показал фантастический результат
12:29
Приставы возбудили уголовное дело против конкурсного управляющего «Головного завода»
12:26
Как Шерлок Холмс и Медный всадник улетели в Новый год с Дворцовой площади
12:25
Петербуржцы сдали в утиль десятки тонн батареек и сотню тонн покрышек
12:18
За тройное убийство с расчленением петербуржец приговорен к пожизненному сроку
12:13
Гаскойн попал в больницу после драки в отеле
12:09
Избивший ветерана петербуржец заплатит 50 тысяч
12:05
Поднят со дна второй "черный ящик" разбившегося в Черном море Ту-154
11:59
70 тысяч человек во Всеволожске остались без света
11:54
Захарова: У Киева отсутствует малейшее желание решать конфликт в Донбассе
11:46
«Роснефть» подала иск против «Транснефти»
11:41
Неваду сильно тряхнуло
11:36
Паркуясь, грузовик повредил иномарку на Ушинского
11:32
Националисты выбросили цветы, принесённые одесситами к консульству России
11:29
Боевые действия в Сирии будет предложено прекратить с полуночи
11:21
"Квадрат": Застройщики Петербурга запасаются разрешениями в Госстройнадзоре
11:17
Шесть автобусных маршрутов в Петербурге 1 января начнут работу в четыре утра
11:09
Эпидпорог по заболеваемости гриппом и ОРВИ в Петербурге превышен уже на 33%
11:05
Замминистра Иркутской области, проходящая по делу «Боярышника», отпущена под подписку
11:01
После детских шалостей госпитализированы двое маленьких жителей Ленобласти
10:54
СМИ: Анкара и Москва согласовали план всеобъемлющего перемирия в Сирии
10:46
В Петербурге мошенница обманула пенсионеров на полмиллиона
10:36
В таможне рассказали, когда на границе с Финляндией будут самые длинные пробки
10:30
Петербургские бездомные получили подарки от жителей города
10:27
Копатель из Ленобласти сдал полицейским более полутысячи мин
10:21
Более 140 фрагментов и тела 13 погибших при крушении Ту-154 доставлены в Москву
10:15
ВЦИОМ: Россияне назвали низкие зарплаты главной проблемой страны
10:09
Грабитель оставил "Евросеть" на Лесном без выручки
10:03
Холодная вода вернулась во Мгу
09:59
В мусорном баке в Кронштадте нашли две гранаты
09:57
Люди в черном опустошили компьютерный салон на Васильевском
09:49
Генштаб ВС Турции сообщил об уничтожении 44 боевиков ИГ
09:41
В Москве задержаны похитители пяти картин Левитана
09:33
В Петербурге раскрыли убийство десятилетней давности
09:25
В Черном море обнаружено более полутора тысяч обломков Ту-154
09:17
Труп рабочего найден в ремонтируемой школе Невского района
09:09
ДТП с фурой перекрыло Колтушское шоссе
09:01
Двухлетняя девочка обварилась кипятком во время ингаляции на Комендантском
08:53
Скрывшись с места ДТП в Петербурге, водитель попался после другой аварии
08:45
Минобороны РФ отдало без конкурса контракт на 6 млрд на техобслуживание казарм
08:37
В Петербурге сгорели сразу 6 машин
08:29
Российские военные разминировали 966 га в восточном Алеппо
08:21
Эксперты: Причиной гибели 74 жителей Иркутска стало отравление метанолом
08:13
Спасатели нашли тела еще трех погибших при крушении Ту-154
08:05
Из горящей квартиры на Есенина спасли двух человек
05:12
Объявлены номинанты театральной премии для молодых «Прорыв»
00:59
Полтавченко: Стадион на Крестовском первые 10 лет будет убыточным
00:45
Обама и Абэ возложили венки в Перл-Харборе
00:36
США поддержали переговоры по Сирии в Астане
00:28
Венесуэла объявила о снижении добычи нефти
00:17
Госдеп назвал нелепым заявление Эрдогана о том, что США поддерживают ИГ
00:11
Торги в США завершились небольшим ростом
00:02
Рейс "Аэрофлота" возвращается в Москву из-за неполадок
27/12
МЧС предупреждает об усилении ветра в Петербурге
27/12
На Кубе запретили называть именем Кастро улицы и возводить ему памятники
27/12
В Морозовке ФСБ и РАР накрыли подпольный цех по розливу паленой водки
27/12
В Москве девушка пролетела семь этажей по мусоропроводу и осталась жива
27/12
Мировые цены на нефть растут
27/12
Украина заявила о введении ограничений на импорт удобрений из России
27/12
Пьяные школьники жестоко подрались в подъезде на Туристской
27/12
Украина получила предновогодний транш МВФ
27/12
Суд в Киеве рассмотрит дело об убийстве Грабовского в закрытом режиме
27/12
Обама объявит новые санкции за "вмешательство России в выборы"
Предыдущие новости
Архив материалов
Город
Версия для печати
28.12.2016 12:44

Дорогу до «Крестов-2» начнут строить до решения суда

«Дирекция транспортного строительства» воспользовалась возможностью заключить контракт с подрядчиком на строительство дороги к «Крестам-2», несмотря на запрет со стороны антимонопольной службы. Ранее конкурс выиграло ЗАО «АБЗ-Дорстрой», однако результаты были оспорены антимонопольщиками.

Как пояснили «Фонтанке» в КРТИ, в данный момент «Дирекция транспортного строительства» обжалует в суде предписание УФАС. Действие этого предписания судом временно приостановлено, наложены обеспечительные меры, что позволило заключить контракт с ЗАО «АБЗ-Дорстрой» и приступить к реализации проекта. Это значит, что до принятия окончательного решения компания будет работать по договору. Если в конечном итоге суд встанет на сторону антимонопольной службы, это будет означать, что договор должен быть расторгнут, работы оплачены по факту, а конкурс — объявлен на новых условиях. В комитете подчеркнули, что в этом случае планируют дальше судится с ФАС.

В качестве предмета контракта значится реконструкция Оборонной улицы от Заводского проспекта до Лагерного шоссе со строительством моста через Ижорский пруд и путепровода через железнодорожные пути Московского направления. Общая стоимость — 3,956 млрд рублей, причем более 400 млн рублей планируется направить еще до конца года — на разработку документации, подготовку территории, земляные и строительно-монтажные работы и т. п. Лимит финансирования на следующий год примерно такой же, а вот основная масса расходов заложена на 2018 и 2019 год. До 31 мая 2018 года подрядчик должен будет подготовить рабочую документацию, а саму дорогу построить не позднее 31 октября 2019 года.

Ранее «Фонтанка» писала о том, что ПО «Возрождение» пожаловалось на условия конкурса на строительство дороги. В качестве других претендентов выступали ЗАО «ВАД», «Пилон» и «АБЗ-Дорстрой», при этом «Возрождение» в итоге не прошло стадию отбора заявок. ФАС поддержала позицию компании.


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
«МегаФон.ТВ»
26.12.2016 11:32

«Елочный» базар на «МегаФон.ТВ». Онлайн-кинотеатр покажет серии «Елок» бесплатно

Зрители онлайн-кинотеатра «МегаФон.ТВ» получили бесплатный доступ к просмотру первых частей народной комедии «Елки» с 19 декабря по 8 января 2017 включительно.
Tele2
23.12.2016 10:23

Tele2 упакует новогодние подарки

Tele2 запускает акцию «Упакуем подарок в подарок»
ГУП «ГУИОН»
19.12.2016 10:20

СПб ГУП «ГУИОН»: поможет вам правильно оформить садовый или дачный дом

С 1 января 2017 года меняется порядок регистрации садовых и дачных домов в рамках «дачной амнистии». Теперь для регистрации права собственности на такие объекты недвижимости гражданам необходимо будет изготовить технический план на объект и направить документы в Росреестр.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Дорогу до «Крестов-2» начнут строить до решения суда
Приставы возбудили уголовное дело против конкурсного управляющего «Головного завода»
Как Шерлок Холмс и Медный всадник улетели в Новый год с Дворцовой площади
Петербуржцы сдали в утиль десятки тонн батареек и сотню тонн покрышек
Шесть автобусных маршрутов в Петербурге 1 января начнут работу в четыре утра
Полтавченко: Стадион на Крестовском первые 10 лет будет убыточным
Смольный: Сроки работ по достройке стадиона не переносились
Виллу Айнола в Зеленогорске признали региональным памятником
«Фонтанка» за 60 секунд — 27 декабря
Ростехнадзор: Надо проверить 5 тысяч документов для приемки стадиона на Крестовском
Как горожане распределили бюджетные средства
«Лахта центр». Умеют ли в России строить небоскребы?
По ЗСД за 300. И скажите: «Спасибо»
Стадион остается у «Метростроя»
Ломать и строить (Гульфик и пуговицы)
Как «плохой» намыв помог инвестору
Угол Наличной и Уральской: транспортный мешок на ничьей земле
Какой будет оплата проезда в 2017 году
Меценаты Петербурга показали Албину дорогой подарок
Почём купилась ёлочка
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Как Шерлок Холмс и Медный всадник улетели в Новый год с Дворцовой площади

Готовы ли вы стать нефтяником?

Сергей Николаев

Николай Цискаридзе и Владимир Гусев дали бал в Михайловском замке

Михаил Огнев

«Лахта центр». Умеют ли в России строить небоскребы?

СОБР выносит шубы из Апраксина двора

В Петербурге выпущена серия благотворительных новогодних открыток в помощь животным

Новости компаний
«МегаФон.ТВ»
26.12.2016 11:32
«Елочный» базар на «МегаФон.ТВ». Онлайн-кинотеатр покажет серии «Елок» бесплатно
Зрители онлайн-кинотеатра «МегаФон.ТВ» получили бесплатный доступ к просмотру первых частей народной комедии «Елки» с 19 декабря по 8 января 2017 включительно.
Tele2
23.12.2016 10:23
Tele2 упакует новогодние подарки
Tele2 запускает акцию «Упакуем подарок в подарок»
ГУП «ГУИОН»
19.12.2016 10:20
СПб ГУП «ГУИОН»: поможет вам правильно оформить садовый или дачный дом
С 1 января 2017 года меняется порядок регистрации садовых и дачных домов в рамках «дачной амнистии». Теперь для регистрации права собственности на такие объекты недвижимости гражданам необходимо будет изготовить технический план на объект и направить документы в Росреестр.
ЖК «Bau Haus»
19.12.2016 10:00
В Московском районе строится новый жилой комплекс BauHaus
В жилом комплексе "BauHaus" закончено обустройство свайного поля под корпусами А и В. Далее по плану работ следует заливка фундамента и начало возведения этажей.
Фотобанк Lori
15.12.2016 11:00
«РЖД Тур» приглашает в путешествие за новогодней сказкой
Зима, снег, мороз. Самое время подумать о том, как провести новогодние каникулы так, чтобы они запомнились надолго.Чтобы растопить холод в душе, надо вернуться в детство – в тот период, когда мир казался сказочным и гостеприимным.
Parusa RMC
14.12.2016 10:00
Рестораны Центрального яхт-клуба готовы к новогоднему сезону
Рестораны «Паруса» и «Море» полностью готовы к началу сезона новогодних праздников. За осенние месяцы шеф-повара улучшили банкетные предложения, не оставив без внимания традиционные для зимы блюда.
«Русская рыбалка»
13.12.2016 15:10
Впервые «Русская рыбалка» на Крестовском работает в новогоднюю ночь
Легендарный ресторан «Русская рыбалка» на Крестовском острове в 2016 году реконструировали – поменяли все вплоть до бревнышка, зажгли камин в центре зала, сделали детскую комнату – и теперь он готов принять дорогих гостей в новогоднюю ночь с большим комфортом.
ЖК «Образцовый квартал 2»
09.12.2016 17:01
Закончены строительно-монтажные работы в ЖК «Образцовый квартал 2»
ЖК «Образцовый квартал 2» строится в рамках проекта «На Царскосельских холмах» в Пушкинском районе Петербурга.
Фотобанк Lori
07.12.2016 18:06
В мир волшебства на поезде: «РЖД Тур» приглашает в гости к Снегурочке
На высоком волжском берегу, в сказочном тереме с резными наличниками, живет внучка Деда Мороза – красавица Снегурочка. Вести хозяйство ей помогают домовые и кот Баюн.
«Победа»
06.12.2016 11:10
Лоукостер «Победа» начал перевозить пятый миллион пассажиров
Низкобюджетная авиакомпания «Победа» (входит в группу «Аэрофлот») перевезла с начала этого года уже четыре миллиона человек. Юбилейным оказался пассажир, летевший из петербургского аэропорта «Пулково» в Ростов-на-Дону.
© 2000-2016 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.