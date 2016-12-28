Дорогу до «Крестов-2» начнут строить до решения суда

«Дирекция транспортного строительства» воспользовалась возможностью заключить контракт с подрядчиком на строительство дороги к «Крестам-2», несмотря на запрет со стороны антимонопольной службы. Ранее конкурс выиграло ЗАО «АБЗ-Дорстрой», однако результаты были оспорены антимонопольщиками.

Как пояснили «Фонтанке» в КРТИ, в данный момент «Дирекция транспортного строительства» обжалует в суде предписание УФАС. Действие этого предписания судом временно приостановлено, наложены обеспечительные меры, что позволило заключить контракт с ЗАО «АБЗ-Дорстрой» и приступить к реализации проекта. Это значит, что до принятия окончательного решения компания будет работать по договору. Если в конечном итоге суд встанет на сторону антимонопольной службы, это будет означать, что договор должен быть расторгнут, работы оплачены по факту, а конкурс — объявлен на новых условиях. В комитете подчеркнули, что в этом случае планируют дальше судится с ФАС.

В качестве предмета контракта значится реконструкция Оборонной улицы от Заводского проспекта до Лагерного шоссе со строительством моста через Ижорский пруд и путепровода через железнодорожные пути Московского направления. Общая стоимость — 3,956 млрд рублей, причем более 400 млн рублей планируется направить еще до конца года — на разработку документации, подготовку территории, земляные и строительно-монтажные работы и т. п. Лимит финансирования на следующий год примерно такой же, а вот основная масса расходов заложена на 2018 и 2019 год. До 31 мая 2018 года подрядчик должен будет подготовить рабочую документацию, а саму дорогу построить не позднее 31 октября 2019 года.

Ранее «Фонтанка» писала о том, что ПО «Возрождение» пожаловалось на условия конкурса на строительство дороги. В качестве других претендентов выступали ЗАО «ВАД», «Пилон» и «АБЗ-Дорстрой», при этом «Возрождение» в итоге не прошло стадию отбора заявок. ФАС поддержала позицию компании.