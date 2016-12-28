Приставы возбудили уголовное дело против конкурсного управляющего «Головного завода»

Дознаватели УФССП России по Санкт-Петербургу возбудили уголовное дело в отношении конкурсного управляющего ОАО «Головной завод». Анне Рулевой вменяют неисполнение решения Арбитражного суда об ограничении подачи электроэнергии.

Как сообщили «Фонтанке» в ведомстве, в сентябре 2016 года поступил исполнительный лист в отношении «Головного завода», признанного банкротом и обязанного самостоятельно ввести частичное ограничение режима потребления электроэнергии, а именно до уровня аварийной брони согласно договору электроснабжения, заключенному с «Петербургской сбытовой компанией». Предприятие накопило долги – около 50 млн рублей.

«Завод был обязан исполнить решение суда до момента полного погашения задолженности и предоставить беспрепятственный доступ к электроустановкам представителям ПСК», – уточнили в УФССП.

Конкурсное производство на "Головном заводе" введено с апреля. Конкурсный управляющий Рулева была предупреждена об уголовной ответственности за неисполнение решения суда.

«Было установлено, что конкурсный управляющий для продолжения незаконного потребления электроэнергии намеренно вводила приставов в заблуждение, предоставляя подложные документы о намерении исполнить решение суда и документы об исполнении решения суда, которые не соответствовали действительности», – добавили в ведомстве.

Игнорирование повлекло уголовное дело по статье 315 УК – «Неисполнение решения суда».

ОАО "Головной завод", как писал «Деловой Петербург», входит в промышленную группу "Стройкомплект" и специализируется на производстве асфальта и газобетонных блоков.