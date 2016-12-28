Петербуржцы сдали в утиль десятки тонн батареек и сотню тонн покрышек

В 2016 году жители Северной столицы сдали на переработку 49 тонн отработавших свой срок батареек — это больше, чем за два последних года.

В комитете по природопользованию 28 декабря отметили, что петербуржцы все больше внимания уделяют заботе об окружающей среде. По итогам 2016 года, собрали 289 тонн опасных отходов — на сотню больше, чем в прошлом году. Горожане разделяют и сдают батарейки, ртутные лампы, просроченные лекарства и автомобильные покрышки. Отличились автомобилисты: сдали 128 тонн покрышек, что в четыре раза больше показателей 2014 года. Петербуржцы активно сдают ртутные лампы — за год собрали 46 тонн.

В городе продолжают устанавливать пункты сбора вредного мусора. Особой популярностью пользуются небольшие картонные экобоксы, которые появились в школах, соцучреждениях и гипермаркетах.

Избавиться от батареек, просроченных лекарств, градусников, аккумуляторов мобильных телефонов и другого небезопасного для экологии мусора можно также в экомобилях, экотерминалах и в стационарных экопостах. Стационарных точек в городе семь: у метро в Василеостровском, Калининском, Кировском, Фрунзенском, Выборгском, Приморском, Колпинском, Курортном районах города.