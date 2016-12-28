За тройное убийство с расчленением петербуржец приговорен к пожизненному сроку

Санкт-Петербургский городской суд в среду, 28 декабря, вынес приговор по делу Александра Кириллова, обвиненного в убийстве женщины и двух детей. Он отправлен в колонию на пожизненный срок.

Как сообщили в Горсуде, Кириллов признан виновным в том, что весной 2014 года совершил убийство женщины и двух малолетних детей, которых впоследствии расчленил и вынес на улицу.

«Ему назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима», – уточнили в суде.

В прениях адвокат просил оправдать Александра Кириллова. Он наверняка обжалует приговор.