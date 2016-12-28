Бывший игрок сборной Англии Пол Гаскойн попал в больницу после драки в отеле Лондона, сообщает Daily Mail. 49-летний ветеран в состоянии алкогольного опьянения приставал к женщинам и выкрикивал расистские оскорбления, после чего вступил в драку с другим посетителем и был сброшен с лестницы.

Известный футболист давно испытывает проблемы с алкоголем, неоднократно проходил курсы лечения от зависимости. В этом году его уже вызывали в суд по делу о расистских высказываниях.