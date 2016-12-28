Избивший ветерана петербуржец заплатит 50 тысяч

Василеостровский районный суд Петербурга удовлетворил требования прокурора взыскать с петербуржца 50 тысяч рублей компенсации за избиение ветерана Великой Отечественной войны.

О решении взыскать с осужденного компенсацию морального вреда 28 декабря сообщает горпрокуратура. Мировой судья признал Антона Аксиненко виновным еще год назад. Его осудили по статье "побои" за избиение ногами пожилой женщины, инвалида 1-й группы и ветерана ВОВ.

С приговором он не согласился и направил в суд апелляцию, которая в итоге была оставлена без ответа.