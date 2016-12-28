Поднят со дна второй "черный ящик" разбившегося в Черном море Ту-154

Обнаружен и поднят со дна второй бортовой самописец самолета Ту-154, потерпевшего крушение в Черном море, сообщает Минобороны России.

«Менее получаса назад обнаружен и поднят со дна второй бортовой самописец самолета Ту-154», — говорится в сообщении, которое приводит РИА Новости.

Напомним, вчера утром участники поисковой операции обнаружили и подняли на поверхность основной "черный ящик" самолета с записью технических параметров полёта, его доставили в Подмосковье и уже частично расшифровали информацию.