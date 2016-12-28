Как Шерлок Холмс и Медный всадник улетели в Новый год с Дворцовой площади

На фасаде здания Главного штаба показали премьеру видеопроекционного шоу «Полетели в Новый год». В течение 40 минут гуляющие по главной площади Петербурга посмотрели два мультфильма и совершили путешествие по миру советских кинолент. В роли проводников выступили Шерлок Холмс и Медный всадник.

На фасаде здания Главного штаба показали премьеру видеопроекционного шоу «Полетели в Новый год». В течение 40 минут гуляющие по главной площади Петербурга посмотрели два мультфильма и совершили путешествие по миру советских кинолент. В роли проводников выступили Шерлок Холмс и Медный всадник.

Один из мультфильмов, специально созданных для шоу, раскрыл наконец главную тайну всех аэропортов мира — что на самом деле делают чемоданы, пока мы ждем их около багажной ленты. Второй сюжет — добрая новогодняя мистерия о детских мечтах в канун самого долгожданного праздника.

Самые яркие и красочные моменты этого подарка для глаз и души смотрите в репортаже «Фонтанки». А до 30 декабря с 18.00 до 23.00 (30 декабря — до 22.00) те, кто не поленится добраться до Дворцовой площади, смогут увидеть шоу своими глазами – и поцеловаться с ближним в объектив кисс-камеры.