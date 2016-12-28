Захарова: У Киева отсутствует малейшее желание решать конфликт в Донбассе

Официальный представитель МИД РФ Мария Закарова ответила на вопрос журналистов по поводу призывов "ветеранов" так называемой антитеррористической операции на Украине ввести экономическую блокаду Донбасса.

"Суть очередной кампании – устроить в этих регионах нечто вроде гетто, лишив его население в условиях зимы воды и электроэнергии, – заметила на это Захарова. – Появление подобных намерений уже никого не удивляет. Их озвучивают те, кто считает себя продолжателями дела нацистских преступников типа Бандеры и Шухевича. Все это красноречиво свидетельствует об отсутствии на Украине малейшего желания решать конфликт в Донбассе мирными способами. Анонсированная блокада, в случае ее реализации, фактически станет продолжением тех действий, которые сами украинские власти предпринимают с 2015 года в отношении юго-востока страны".

"Призываем Киев не допустить этой авантюры, способной привести к обострению и без того сложной ситуации. Пора перестать видеть врагов в жителях Донбасса. Это такие же граждане Украины, как и люди, живущие в ее остальных частях. Нужно завершать войну, садиться за стол переговоров и в прямом открытом диалоге искать компромисс. Только на такой основе можно урегулировать затянувшийся внутриукраинский кризис. Именно это является краеугольным камнем Минских соглашений, обязательства по неукоснительному соблюдению которых взяли на себя киевские власти", – добавила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.