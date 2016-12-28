ЛДПР начала перемены с Петербурга

В 2017 году ЛДПР настроена внести три важных законопроекта: государственную монополию на алкоголь, сахар и табак; 100% государственную гарантию вкладов физических лиц в банках и введение прогрессивной системы налогообложения – вплоть до 70% в случае получения сверхдоходов

Во вторник, 27 декабря, в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс Северо-Запад" депутаты ЛДПР подвели политические итоги года и рассказали о планах развития партии.

Высший совет ЛДПР принял решение о роспуске Координационного совета Санкт-Петербургского регионального отделения и введении трехмесячного режима подготовки к очередной отчетно-выборной конференции партии в нашем городе.

На смену нынешней партийной структуре, насчитывавшей до последних дней 15 районных отделений, в Петербурге будут созданы восемь местных и 25 первичных отделений.

Таким образом ЛДПР «привязывает» себя к выборной «нарезке» Центризбиркома: география местных отделений партии будут совпадать с избирательными округами на выборах в Госдуму, а первичные отделения – с округами на выборах в ЗакС. Про мысли депутата Государственной Думы ФС РФ Олега Лаврова, который представил в Санкт-Петербурге новую партийную архитектуру, это усилит ответственность руководства на местах, позволит оптимизировать финансирование местных первичек, а также стать ближе к жителям-будущим избирателям. Петербург станет пилотным объектом для реформы структуры ЛДПР, но уже в начале будущего года изменения коснутся еще трех-четырех российских регионов.

В результате перехода партии на новый этап работы, Координационный совет регионального отделения, в обязанности которого входит вся организационно-партийная, идеологическая и хозяйственная работа, будет распущен. Такая же судьба ожидает и контрольно-ревизионную комиссию.

- Этот старт — некий сюрприз для всех наших партийцев, добавил Олег Лавров. – Выборы в Госдуму показали, кто работал хорошо, а кто делал вид, что работал. Очень много новых людей пришли к нам на этих выборах и остались с нами. У нас очень много молодежи. До 20 марта определимся с делегатами. На конференции будет избран новый состав координационного совета. А до этого мы уже будем работать по его подготовке.

«Обращайтесь к нам, мы готовы помочь»

Городские либерал-демократы ведут сложную работу в городском ЗакСе: фракция ЛДПР насчитывает всего трех депутатов, которые представляют партию и своих избирателей в бюджетно-финансовом комитете, комиссии по вопросам правопорядка и законности, комиссии по социальной политике и здравоохранению, экологии и природопользованию, а также в редакционной и счетной комиссиях. По словам координатора петербургского регионального отделения ЛДПР, руководителя фракции ЛДПР в петербургском ЗакСе Олега Капитанова, такой расклад позволяет, несмотря на малочисленность депутатов от ЛДПР, эффективно работать над самыми значимыми для жителей Петербурга вопросами – начиная с отслеживания вносимых в законопроекты поправок, с помощью которых порой лоббируются интересы разного рода коммерческих структур, а не горожан и заканчивая контролем над соблюдением социальной направленности городского бюджета.

Петербуржцев всегда ждут в городской приемной ЛДПР, где они всегда могут получить консультацию, как им следует поступать, чтобы узнать свои права и получить то, что им положено по закону. «Мы не отписываемся, а погружаемся в каждый вопрос. Самые частые жалобы — на жилищные условия. Например, в доме открылась шаверма. Кто голосовал, чтобы перевести площадь в нежилой фонд? Порой выясняется, что протоколы собраний поддельные. Чтобы эту проблему решить, мы предлагаем подписи всех владельцев официально фиксировать. Это проблема не только нашего города, главное — чтобы законы работали на благо граждан», – подчеркнул Олег Капитанов.

Госдума: работаем на результат

Этот принцип можно в полной мере применить и депутатам фракции ЛДПР в Государственной Думе. Как сообщил Олег Лавров, который также является заместителем председателя комитета ГД по культуре, осенняя сессия с выбранным в сентябре депутатским составом, была хоть и короткой, но плодотворной. Более половины всех предложений по законопроектам предоставляет ЛДПР. Примечательно, что законопроекты , которые были положены «на полку», затем используются правящей партией, которая после небольших корректур подает их как собственные.

– Но у нас главная задача — не соревноваться, кто что использует, а чтобы важные для жизни народа законопроекты были приняты, – заметил депутат Госдумы. – Работаем на результат. Например, был принят закон о запрете использования в предвыборной агитации изображения лиц, не являющихся кандидатами на выборах. Так же были приняты поправки об инициировании фракцией лишения депутата мандата в случае неисполнения в течение 30 дней полномочий по рассмотрению обращений граждан, участию в пленарных заседаниях, работе в комитете, поддержании связи с регионами. Было принято обязательное использование материалов фото- и видеозаписи в качестве доказательств по делам об административных правонарушениях, в том числе и ДТП. Считаю очень важным решением о развитии военно-прикладных и служебно-прикладных видах спорта в федеральных органах исполнительной власти. И нельзя не упомянуть решение о запрете ЦБ РФ изменять базовый размер тарифов ОСАГО более одного раза в течение года и «заморозки» роста тарифов ОСАГО до 2017 года.

– Что касается социальной среды, – заметил депутат Госдумы, – мы будем добиваться определенных льгот. Например, родившим, но отказавшихся воспитывать ребенка, надо выплачивать дотацию. Это уменьшит смертность детей, уменьшит аборты, но увеличит рождаемость. Необходимо освободить пенсионеров от налогов, ограничить повышение взноса на капремонт и уровень инфляции. Надо дать возможность зачислять бесплатно и без конкурса в ВУЗы страны отслуживших в армии Российской Федерации.