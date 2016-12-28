Националисты выбросили цветы, принесённые одесситами к консульству России

В Одессе радикалы из запрещенного в РФ «Правого сектора» выбросили цветы и свечи, принесенные к российскому Генконсульству в память о жертвах катастрофы Ту-154.

Об этом в среду, 28 декабря, ТАСС сообщили в диппредставительстве. «Вчера группа молодых людей из "Правого сектора" пришла к Генконсульству РФ, собрали цветы, лампадки, принесенные людьми в память о погибших в авиакатастрофе Ту-154, и выбросили все в мусорный бак при попустительстве охраны Генконсульства», — сказал собеседник агентства.

Также радикалы сорвали с забора плакаты с соболезнованиями, повесив вместо них другие, содержащие оскорбительные надписи.

В диппредставительстве отметили, что полиция Украины не пресекала действий членов запрещенного в России «Правого сектора». «Ни со стороны Нацполиции, ни стороны Нацгвардии Украины каких-либо серьезных шагов для пресечения данного акта вандализма сделано не было», — добавил собеседник агентства.