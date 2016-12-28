Боевые действия в Сирии будет предложено прекратить с полуночи

Боевые действия в Сирии в рамках договоренности Турции и России будет предложено прекратить с 00.00 29 декабря, сообщает турецкое государственное информагентство Anadolu.

Ранее агентство сообщило, что вслед за договоренностями о перемирии в восточных районах Алеппо и последующей эвакуацией населения и бойцов оппозиции Анкара и Москва пришли к соглашению по вопросу плана, предполагающего распространение режима перемирия на всю территорию Сирии, напоминает РИА Новости. Указанный план будет представлен участникам конфликта. Действие договоренности охватит все районы, где идут бои между оппозиционными группировками и правительственными силами.

В рамках договоренности Турции и Москвы сторонам будет предложено прекратить боевые действия начиная с 00.00 29 декабря. Договоренность о перемирии не охватывает террористические организации. В случае успеха договоренности о режиме прекращения огня правительство и оппозиция, при поддержке Турции и России, начнут в Астане политические обсуждения урегулирования конфликта.

Турция и Россия выступят гарантами процесса. Договоренность преследует цель содействовать продвижению политического процесса, предусматриваемого резолюцией Генассамблеи ООН по Сирии.

Вооруженный конфликт продолжается в Сирии с марта 2011 года. Правительственным войскам противостоят боевики различных вооруженных формирований.