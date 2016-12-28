Шанс на нормальную жизнь
Благотворительный фонд «Алёша» просит помочь собрать необходимую сумму для приобретения препарата для 10-летней Леры.
Михайлова Валерия 10 лет.
Патология мочевого пузыря, хроническая почечная недостаточность.
Необходим препарат «Солирис». Стоимость 764 638 руб.
С самого рождения Лера не такая как все. Она родилась с тяжелой патологией – экстрофия мочевого пузыря. Практически все свое время Лера находится в больнице. Она уже перенесла множество операций и впереди у нее тяжелый путь.
К пяти годам семья окончательно научилась справляться с патологией, но сейчас у Леры обнаружились проблемы с почками. Назначенные лечения не приносили результата.
В этом году врачи рекомендовали родителям провести трансплантацию почки. Сейчас Валерии установили катетер в брюшную полость для проведения перитонеального диализа.
Операцию по трансплантации нужно сделать как можно быстрее, так как на данный момент правая почка не работает совсем, левая почка изношена на 90%.
Для того, чтобы продлить работоспособность почки Лере необходимо ввести дорогостоящий препарат – «Солирис».
С помощью неравнодушных людей уже удалось приобрести такой же препарат для Миши Белова. Проводить операцию и введение препарата для Миши и Леры будет один врач.
«Валерия в садик не ходила, так как детей с такой патологией не берут. Но в три года мы её отдали в подготовительную школу. Там она была отличницей! В школу Лера тоже не ходит. Она на домашнем обучении и показывает прекрасные результаты в учебе!» – рассказывает мама Леры.
У Леры очень мало друзей, ведь она не могла посещать ни садик, ни школу. Она очень стеснительная и закрытая, так как знает, что она не такая как все. Её день расписан по часам: в 6:00 диализ, в 12:00 диализ, в 18:00 диализ, в 22:00 вновь – диализ.
«Сейчас ей нельзя вести активный ритм жизни. Но дочка не унывает. Надеется на скорейшее выздоровление и на полноценную жизнь!» – говорит мама Леры.
Страница Леры на сайте БФ «Алёша» – http://www.aleshafond.ru/children/mixailova_lera/.
Помочь девочке можно ЗДЕСЬ.