Шанс на нормальную жизнь

У 10-летней Леры мало друзей, она замкнута, закрыта. Больничные стены для неё стали обыденностью. Но девочка надеется, что это изменится. Она верит, что сможет жить полноценной жизнью. Только для этого семье нужно найти деньги на дорогое лекарство.

Благотворительный фонд «Алёша» просит помочь собрать необходимую сумму для приобретения препарата для 10-летней Леры.

Михайлова Валерия 10 лет.

Патология мочевого пузыря, хроническая почечная недостаточность.

Необходим препарат «Солирис». Стоимость 764 638 руб.

С самого рождения Лера не такая как все. Она родилась с тяжелой патологией – экстрофия мочевого пузыря. Практически все свое время Лера находится в больнице. Она уже перенесла множество операций и впереди у нее тяжелый путь.

К пяти годам семья окончательно научилась справляться с патологией, но сейчас у Леры обнаружились проблемы с почками. Назначенные лечения не приносили результата.

В этом году врачи рекомендовали родителям провести трансплантацию почки. Сейчас Валерии установили катетер в брюшную полость для проведения перитонеального диализа.

Операцию по трансплантации нужно сделать как можно быстрее, так как на данный момент правая почка не работает совсем, левая почка изношена на 90%.

Для того, чтобы продлить работоспособность почки Лере необходимо ввести дорогостоящий препарат – «Солирис».

С помощью неравнодушных людей уже удалось приобрести такой же препарат для Миши Белова. Проводить операцию и введение препарата для Миши и Леры будет один врач.

«Валерия в садик не ходила, так как детей с такой патологией не берут. Но в три года мы её отдали в подготовительную школу. Там она была отличницей! В школу Лера тоже не ходит. Она на домашнем обучении и показывает прекрасные результаты в учебе!» – рассказывает мама Леры.

У Леры очень мало друзей, ведь она не могла посещать ни садик, ни школу. Она очень стеснительная и закрытая, так как знает, что она не такая как все. Её день расписан по часам: в 6:00 диализ, в 12:00 диализ, в 18:00 диализ, в 22:00 вновь – диализ.

«Сейчас ей нельзя вести активный ритм жизни. Но дочка не унывает. Надеется на скорейшее выздоровление и на полноценную жизнь!» – говорит мама Леры.

Страница Леры на сайте БФ «Алёша» – http://www.aleshafond.ru/children/mixailova_lera/.

Помочь девочке можно ЗДЕСЬ.