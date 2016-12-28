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28.12.2016 11:17

Шесть автобусных маршрутов в Петербурге 1 января начнут работу в четыре утра

В первый день нового года  6 автобусных маршрутов в Петербурге начнут работу раньше обычного графика.

Как сообщили в «Пассажиравтотрансе», с четырех утра будет открыто движение автобусов по маршрутам:

– №82 «Пискаревка» – ст.м. «Ладожская»
– №115а  «Пр. Ал. Фермы – пос. Металлострой»
– №145 «Кировский завод» – Октябрьская ул.»
– №187 «Г. Пушкин, вокзал, – ст. м. "Московская"»
– №196  «Колпино, Заводской пр., – Звездная ул.»
– № 200 «Кировский завод – г. Ломоносов, вокзал»

На предприятии также напомнили, что в ночь на 1 и на 7 января в период с 00.00 до 06.00 по городу также будут курсировать автобусы № 8, 12, 56, 77, 80, 93, 106, 114, 130, 142, 154.

 

 


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«Я же никогда ничего не выигрывал. Когда мне позвонили из банка, я подумал, что это сон», – рассказал Кирилл, сотрудник метрополитена, который выиграл главный приз в акции Банка «Санкт-Петербург» «Яркая машина за яркую карту».
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