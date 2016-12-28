Шесть автобусных маршрутов в Петербурге 1 января начнут работу в четыре утра

В первый день нового года 6 автобусных маршрутов в Петербурге начнут работу раньше обычного графика.

Как сообщили в «Пассажиравтотрансе», с четырех утра будет открыто движение автобусов по маршрутам:

– №82 «Пискаревка» – ст.м. «Ладожская»

– №115а «Пр. Ал. Фермы – пос. Металлострой»

– №145 «Кировский завод» – Октябрьская ул.»

– №187 «Г. Пушкин, вокзал, – ст. м. "Московская"»

– №196 «Колпино, Заводской пр., – Звездная ул.»

– № 200 «Кировский завод – г. Ломоносов, вокзал»

На предприятии также напомнили, что в ночь на 1 и на 7 января в период с 00.00 до 06.00 по городу также будут курсировать автобусы № 8, 12, 56, 77, 80, 93, 106, 114, 130, 142, 154.