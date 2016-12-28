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28.12.2016 11:05

Замминистра Иркутской области, проходящая по делу «Боярышника», отпущена под подписку

Замминистра имущественных отношений Иркутской области Евгения Нефедова, которая стала фигуранткой уголовного дела по массовому отравлению спиртосодержащим концентратом «Боярышника», отпущена под подписку о невыезде. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах региона.

Нефедова была отпущена под подписку о невыезде после дачи показаний. В правительстве Иркутской области подтвердили, что замминистра находится в среду, 28 декабря, на рабочем месте.

Как отмечает «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах Иркутской области, Нефедовой избрана мера пресечения, но какая именно, не уточняется. ТАСС сообщил, что иркутская чиновница была задержана и допрошена на рабочем месте 27 декабря.

Уголовное дело против замминистра было возбуждено Следственным комитетом России 27 декабря по ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность) за сдачу в аренду земельного участка, на котором находился павильон по продаже «Боярышника». Договор на аренду между иркутским министерством имущественных отношений и неким М. Акперовым был заключен в 2008 году. В 2015–2016 годах имущественному ведомству стало известно о нарушениях продажи алкогольной продукции в павильоне, который находился на арендованном участке.

В ноябре 2016 года сотрудники министерства проинформировали Нефедову о нарушениях законодательства арендатором. Замминистра могла через суд расторгнуть договор с арендатором, но вместо этого выписала ему предупреждение. В декабре 2016 года павильон продолжал работать, и в нем продавался концентрат «Боярышник», от отравления которым, по уточненным данным, скончались 74 человека.

По данным регионального минздрава, в больницах Иркутска находятся 11 человек. Общее число погибших и пострадавших от употребления метанола составило 120 человек.

По факту массового отравления Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ч.3 ст.238 УК РФ (производство, хранение, сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц). Кроме того, было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность) в отношении заместителя руководителя Роспотребнадзора по Иркутской области Михаила Лужнова.

Источник: РБК


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