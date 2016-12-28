СМИ: Анкара и Москва согласовали план всеобъемлющего перемирия в Сирии

Государственное турецкое информагентство Anadolu сообщило 28 декабря о согласовании Турцией и Россией плана всеобъемлющего перемирия в Сирии.

Подробностей агентство не приводит. Официальные комментарии относительно этого сообщения пока не поступали.

Накануне диписточник сообщил РИА Новости, что военные России и Турции ведут в Анкаре переговоры с сирийской оппозицией о параметрах установления режима прекращения огня в Сирии.

На прошлой неделе в Москве главы МИД РФ, Ирана и Турции обсудили ситуацию в Сирии, в том числе в Алеппо. Учитывая вовлеченность военных всех трех стран в события непосредственно на сирийской территории, к переговорам подключились и главы оборонных ведомств. По итогам переговоров министры заявили о важности расширения режима прекращения огня в Сирии, а также о готовности стать гарантами готовящегося соглашения между Дамаском и оппозицией.