В Петербурге мошенница обманула пенсионеров на полмиллиона

В Петербурге молодая женщина, воспользовавшаяся любовью пенсионерки к внуку и выманившая у нее четверть миллиона, по версии полиции, причастна к серии аналогичных преступлений на полмиллиона рублей.

В конце ноября 2016 года пожилая женщина стала жертвой мошенницы, «выкупив» внука из полиции за 250 тысяч рублей. Правоохранительные органы по подозрению в махинации задержали 26-летнюю неработающую.

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 28 декабря, молодую женщину проверили на причастность к аналогичным преступлениям. Следствие полагает, что на счету подозреваемой четыре таких же эпизода. Мошенница, по версии полиции, орудовавшая с сентября 2015 г. по январь 2016-го, обманула четырёх пожилых жителей Приморского и Курортного районов на 530 тысяч рублей.

По факту серии преступлений возбуждены уголовные дела по статье «мошенничество в крупном размере». Подозревая находится под подпиской о невыезде.