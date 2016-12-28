Полиция нашла громилу с битой, покусившегося на салон сотовой связи на Стачек

Полиция Петербурга задержала подозреваемого в разбойном нападении на салон сотовой связи. Злоумышленник разбил битой витрину, но ничего не украл.

Как пишет ГУ МВД РФ по Петербургу на своем сайте 28 декабря, полицейским удалось раскрыть преступление, совершенное в октябре текущего года. Утром 10 октября неизвестный мужчина покусился на имущество салона сотовой связи на проспекте Стачек, 75. С помощью бейсбольной биты он ударил по замку витрины, за которой выставлены телефоны, однако забирать ничего не стал и убежал с пустыми руками.

Спустя два месяца сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого. 30-летний петербуржец заключен под стражу. Ему вменяется статья разбой.