Более 140 фрагментов и тела 13 погибших при крушении Ту-154 доставлены в Москву

Свыше 140 фрагментов и тела 13 погибших при крушении Ту-154 в Черном море уже доставлены спецрейсами из Сочи в бюро судебной медицинской экспертизы Москвы, сообщил 28 декабря источник в силовых структурах.

«В бюро судебной медицинской экспертизы департамента здравоохранения Москвы доставлены 13 тел и 142 фрагмента тел погибших», — рассказал он.

Источник напомнил, что в настоящее время общее число найденных тел жертв крушения составляет 15, число обнаруженных фрагментов — 223.

Накануне спасательное судное «Эпрон» обнаружило на глубине около 20 метров участок шириной от 2,5 до 5 метров и протяженностью 200 метров, где находится «шлейф» из большого количества обломков самолета и фрагментов тел погибших. Данный участок расположен примерно в 4,5 километра от берега.