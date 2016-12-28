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28.12.2016 10:21

Более 140 фрагментов и тела 13 погибших при крушении Ту-154 доставлены в Москву

Свыше 140 фрагментов и тела 13 погибших при крушении Ту-154 в Черном море уже доставлены спецрейсами из Сочи в бюро судебной медицинской экспертизы Москвы, сообщил 28 декабря источник в силовых структурах.

«В бюро судебной медицинской экспертизы департамента здравоохранения Москвы доставлены 13 тел и 142 фрагмента тел погибших», — рассказал он.

Источник напомнил, что в настоящее время общее число найденных тел жертв крушения составляет 15, число обнаруженных фрагментов — 223.

Накануне спасательное судное «Эпрон» обнаружило на глубине около 20 метров участок шириной от 2,5 до 5 метров и протяженностью 200 метров, где находится «шлейф» из большого количества обломков самолета и фрагментов тел погибших. Данный участок расположен примерно в 4,5 километра от берега.

Источник: РИА Новости

Справка:

Утром 25 декабря Ту-154 Минобороны, вылетевший в Сирию из Москвы, потерпел крушение в Черном море вскоре после дозаправки в Сочи. На борту находились 92 человека, в том числе 64 артиста Ансамбля имени Александрова, девять журналистов «Первого канала», НТВ и телеканала «Звезда», а также глава благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза.

С радаров самолет пропал, согласно данным Минобороны, примерно на 3-й минуте полета. Обломки лайнера обнаружены на дне моря в 1,7 километра от берега. Теракт в основные версии не входит: в их качестве рассматриваются попадание в двигатель посторонних предметов, некачественное топливо, ошибка пилотирования и техническая неисправность самолета.

Прояснить причины случившегося должны помочь «черные ящики»: один из них уже доставлен в ЦНИИ Минобороны. При этом ФСБ РФ выяснила, что взлетная скорость самолета была штатной для судов данного типа. К поисковой операции на месте крушения привлечены десятки судов, вертолеты и беспилотники, а также глубоководные аппараты.


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