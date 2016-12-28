Петербургские бездомные получили подарки от жителей города

Благотворительная организация «Ночлежка» начала раздавать подарки нуждающимся людям, которые были собраны благодаря горожанам.

Напомним, жители Петербурга откликнулись на призыв «Ночлежки» принять участие в традиционной новогодней акции «Мандаринка и тушенка». В итоге для бездомных было собрано более тонны подарков. Кроме того, волонтеры проекта «Хурма» под руководством журналиста Насти Дмитриевой связали для новогодних подарков бездомным 350 комплектов теплых вещей – шарфов, шапок и носков.

Для праздничной выдачи волонтеры расфасовали 500 комплектов новогодних подарков из продуктов, предметов гигиены и теплых вещей. Праздничные наборы начали раздавать во всех проектах «Ночлежки» – на стоянках «Ночного автобуса» и на приеме в консультационной службе организации. А в двух пунктах обогрева и в приюте на Боровой улице их подарят бездомным людям в саму новогоднюю ночь.

Оставшиеся продукты и предметы гигиены «Ночлежка» будет выдавать нуждающимся людям после праздников.