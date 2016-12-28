ВЦИОМ: Россияне назвали низкие зарплаты главной проблемой страны

Наиболее острые проблемы страны, по ощущениям россиян, по-прежнему связаны со сферой экономики. Среди значимых трендов 2016 года – рост актуальности вопросов здравоохранения. Таковы итоги опроса ВЦИОМ о том, какие проблемы россияне считают наиболее значимыми в масштабах страны.

В конце 2016 г. в ТОП-3 проблем страны, по оценкам россиян, входят низкие зарплаты (18% в декабре – против 13% в январе), экономика в целом (18% – против 23%), здравоохранение (17% – против 7%).

"Если актуальность проблемы здравоохранения за год существенно выросла, то рост цен стал беспокоить меньше: в январе сего года эту проблему отмечали 20%, в декабре – 13% опрошенных. В первую пятерку рейтинга проблем также входит безработица (15%)", – рассказали социологи.

Для молодежи от 18 до 24 лет наиболее острыми являются темы экономики (19%), инфляции (17%), безработицы (14%), для людей в возрасте 60 лет и старше – экономика (24%) здравоохранение (23%), низкие пенсии (16%). ТОП-3 проблем среди женщин: здравоохранение (22%), низкие зарплаты (20%), экономика (18%), среди мужчин: экономика (19%), низкие зарплаты (17%), безработица (13%).

Каждый десятый в числе проблемных тем называет образование (11%), социальную политику (9%), также отмечают низкие пенсии (8%), коррупцию и бюрократию (8%) и др. Значимость внешней политики за последние годы снизилась: если в конце 2014 и 2015 гг. ее называли важной проблемой 12%, то в декабре 2016-го – только 4% наших сограждан.