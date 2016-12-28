В мусорном баке в Кронштадте нашли две гранаты

В Кронштадте сегодня под утро нашли две гранаты в мусорном баке. Бойцы ОМОН обследовали их и вывезли.

Как сообщили «Фонтанке» в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти, 28 декабря около четырех часов утра на проспекте Ленина в Кронштадте в мусорном баке нашли коробку с двумя гранатами. На место вызвали сотрудников инженерно-технического отдела ОМОН.

«Прибывшие на место взрывотехники установили, что в найденной коробке находятся две учебно-имитационные гранаты. Обнаруженные гранаты были вывезены для последующего уничтожения», – отметили в пресс-службе.

Проводится проверка.