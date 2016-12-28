Грабитель оставил "Евросеть" на Лесном без выручки

В Петербурге вооруженный грабитель забрал из кассы "Евросети" на Лесном проспекте 50 тысяч рублей.

Как стало известно "Фонтанке", 27 декабря в районе пяти часов вечера неизвестный мужчина зашел в салон сотовой связи "Евросеть" на Лесном проспекте, 61. Угрожая предметом, похожим на пистолет, он заставил директора магазина отдать из кассы 50 тысяч рублей. Коммерсант успел нажать кнопку тревожной сигнализации. Группа задержания прибыла на место через 8 минут, но злоумышленник скрылся.

Разыскать преступника помогут записи с камер наблюдения, которыми оборудован магазин.