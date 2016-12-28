Люди в черном опустошили компьютерный салон на Васильевском

Полиция Петербурга расследуют ночную кражу в компьютерном магазине на Васильевском острове.

Как сообщили в ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, 27 декабря в правоохранительные органы обратился представитель компьютер-центра магазина. Он рассказал, что около трех часов ночи двое неизвестных преступников во всем черном, в черных масках, повредив входную дверь, проникли в помещение магазина на Новосмоленской набережной. Злоумышленники украли ноутбуки и мобильные телефоны (количество и сумма ущерба устанавливаются).

«Злоумышленники скрылись с места происшествия до прибытия группы задержания частного охранного предприятия», – отметили в главке.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.