Генштаб ВС Турции сообщил об уничтожении 44 боевиков ИГ

Генштаб ВС Турции сообщил 28 декабря о ликвидации за минувшие сутки 44 боевиков террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) в боях у сирийского города Эль-Баб.

«В ходе столкновений в районе Эль-Баба ликвидированы 44 боевика ИГ, 117 ранены. Семь членов (оппозиционной) Сирийской свободной армии ранены», — говорится в заявлении генштаба Турции.

По информации турецкого военного ведомства, ВС Турции нанесли удары по 154 объектам ИГ.

Армия Турции 24 августа начала операцию «Щит Евфрата» против боевиков террористической группировки «Исламское государство», с участием сирийской оппозиции взяла пограничный город Джараблус на севере Сирии и в настоящее время атакует город Эль-Баб. Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявлял, что целью операции является зачистка от террористов территории размером 5 тысяч квадратных километров и создание на ней зоны безопасности для размещения беженцев.