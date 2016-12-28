В Москве задержаны похитители пяти картин Левитана

В одном из загородных домов на территории московского региона задержаны члены банды, причастные, в том числе, к краже картин художника Исаака Левитана из музея в Плесе Ивановской области. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, задержанные, 33-летний и 37-летний жители Нижнего Новгорода, подозреваются в совершении разбойных нападений на банк, перевозчиков денежных средств, а также краже пяти картин из музея. Им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Также задержан 29-летний житель одной из стран ближнего зарубежья, находящийся в розыске.

При проведении обыска было обнаружено и изъято более килограмма наркотика, а также одна из картин, похищенных из музея Левитана в Ивановской области. В ходе дальнейших мероприятий в Нижнем Новгороде были обнаружены остальные четыре похищенные картины художника.

По данным следствия, в мае этого года двое злоумышленников совершили разбойное нападение на банк в Нижнем Новгороде, похитив денежные средства на сумму более 5 миллионов рублей. Также в ноябре на автотрассе Нижегородской области было совершено разбойное нападение с применением огнестрельного оружия на инкассаторов и сотрудников ДПС.

В августе 2014 года из музея Левитана было украдено пять картин — «Овраг за забором», «Тихая речка», «Полустанок», «Речная заводь» и «Розы». Их общая стоимость составляет около 77 миллионов рублей.