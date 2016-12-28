В Петербурге раскрыли убийство десятилетней давности

В Петербурге задержан подозреваемый в убийстве, совершенном в марте 2006 года. Мужчину проверят на вменяемость.

Как стало известно "Фонтанке", у психоневрологического интерната на улице Коллонтай сотрудниками уголовного розыска был задержан 51-летний петербуржец Малышев. Следствие считает его причастным к гибели женщины, тело которой нашли 30 марта 2006 года на Лиговском проспекте у 147-го дома. Неизвестный избил потерпевшую руками и ногами.

Было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Подозреваемый задержан на двое суток.