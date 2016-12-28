Труп рабочего найден в ремонтируемой школе Невского района
Следственный комитет выясняет обстоятельства смерти гражданина Белоруссии, умершего в ремонтируемой школе №636 Петербурга.
Как стало известно "Фонтанке", днем 27 декабря на первом этаже учебного заведения на набережной реки Оккервиль нашли тело 33-летнего рабочего. Внешних признаков насилия не наблюдалось.
Фирма покойного ремонтировала в школе бассейн и другие помещения. Труп направлен в морг для установления причины смерти. Проводится доследственная проверка.