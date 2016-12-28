В Черном море обнаружено более полутора тысяч обломков Ту-154

Более 1,5 тыс. обломков самолета Ту-154 Минобороны обнаружено на месте крушения в Черном море, сообщил источник в силовых структурах.

«Всего за время поисковой операции обнаружено 1547 фрагментов и обломков самолета, примерно треть, 567, поднята на поверхность», — сказал он.

Ранее сообщалось, что спасатели обнаружили тела еще трех погибших на месте крушения Ту-154 в Черном море.

Самолет Министерства обороны России, на борту которого находились 84 пассажира и восемь членов экипажа, вылетел из аэропорта Адлера в Сирию 25 декабря в 5.20 мск и потерпел крушение в акватории Черного моря на седьмой минуте полета. Обломки самолета были найдены в 1,5 км от побережья в районе Сочи на глубине 50–70 метров.