Двухлетняя девочка обварилась кипятком во время ингаляции на Комендантском

В Петербурге двухлетняя девочка госпитализирована с сильнейшими ожогами. Она опрокинула на себя кастрюлю с кипятком.

Как стало известно "Фонтанке", вечером 27 декабря из квартиры на Комендантском проспекте, 40-3 медики увезли ребенка с термическим ожогом ягодиц и правой ноги.

По предварительным данным, 32-летняя мать проводила дочери лечебную процедуру, ингаляцию, и оставила ребенка один на один с кастрюлей.

Состояние девочки оценивается как тяжелое.