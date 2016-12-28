Российские военные разминировали 966 га в восточном Алеппо

Российские военнослужащие международного противоминного центра в восточной части Алеппо с 5 декабря было разминировали 966 гектаров, всего очищено около 350 километров дорог, 2 тысяч зданий и обезврежено 14,7 тысячи взрывоопасных предметов, сообщает Российский центр примирения враждующих сторон в Сирии.

«Всего с 5 декабря 2016 года российскими саперами разминирована территория общей площадью 966 гектаров. От взрывоопасных предметов очищено около 350 километров автодорог и 2149 зданий (из них 111 социально значимых), в том числе 44 школы, 38 мечетей, 10 больниц и поликлиник, два детских сада, три водозаборных станции, две электростанции, одна водоочистная станция и один хлебозавод… Обезврежено около 14,7 тысячи взрывоопасных предметов, в том числе более 6,7 тысячи самодельных взрывных устройств», — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что только за прошедшие сутки от взрывоопасных предметов были очищены четыре школы, девять мечетей и один детский сад.

Напомним, в начале декабря 2016 г. началась осада Алеппо, закончившаяся взятием города сирийскими войсками при поддержке военнослужащих РФ.