Эксперты: Причиной гибели 74 жителей Иркутска стало отравление метанолом

Данные судмедэкспертизы показали, что употребление метанола стало причиной гибели 74 человек из 77, скончавшихся в Иркутске из-за отравления. Об этом сообщила пресс-секретарь минздрава Иркутской области Татьяна Шкурская.

«Исследованы тела всех 77 скончавшихся от отравлений метиловым спиртом в Иркутске. Смерть 74 из них наступила от отравлений метиловым спиртом, остальные пострадали от приема значительной дозы этилового спирта», — сказала Шкурская.

Причиной отравления стало косметическое средство «Боярышник», в состав которого входил метиловый спирт. В результате употребления спиртосодержащего средства пострадали 120 человек.

Ранее стало известно, что против замминистра Иркутской области возбуждено дело из-за отравлений «Боярышником».