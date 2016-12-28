Спасатели нашли тела еще трех погибших при крушении Ту-154

Спасатели обнаружили на месте крушения самолета Ту-154 в Черном море еще три тела погибших, сообщил источник в силовых структурах.

«В районе проведения поисковых работ нашли еще три тела погибших. Общее число обнаруженных тел достигло 15», — сказал он.

По его словам, на месте крушения Ту-154 также найдены 223 фрагмента тел.

Напомним, утром 25 декабря Ту-154 Минобороны, вылетевший в Сирию из Москвы, потерпел крушение в Черном море вскоре после дозаправки в Сочи. На борту находились 92 человека, в том числе 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять журналистов Первого канала, НТВ и телеканала «Звезда», а также глава благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза.