Из горящей квартиры на Есенина спасли двух человек

Двух человек спасли в горящей квартире в Выборгском районе, сообщает ГУ МЧС по Петербургу.

Информация о возгорании на улице Есенина, 34, корпус 1, поступила 27 декабря в 20:53. Пожар произошел в трехкомнатной квартире.

"В комнате площадью 12 квадратных метров горела обстановка на площади 10 квадратных метров. Из квартиры спасено два человека", – отметили в ведомстве.

Четыре пожарных расчета справились с огнем в 21:25. Сведения о пострадавших уточняются.