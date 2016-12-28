Полтавченко: стадион на Крестовском первые 10 лет будет убыточным

Губернатор Георгий Полтавченко ответил на запрос депутата Бориса Вишневского о будущем стадиона на Крестовском острове. Яблочник интересовался меморандумом, который утвердили на правительстве города 5 декабря. Согласно этому документу, стадион на Крестовском острове, строительство которого обошлось городской казне почти в 40 млрд рублей, на 49 лет и почти бесплатно отдадут футбольному клубу «Зенит».

По словам губернатора, положения меморандума носит декларативный характер. «Конкретные условия концессионного соглашения будут рассматриваться правительством Санкт-Петербурга в случае поступления от акционерного общества «Футбольный клуб Зенит» предложения о заключении концессионного соглашения», – отметил он в ответе депутату.

При этом Полтавченко добавляет, что соглашение закрепило за клубом обязательство потратить на оборудование стадиона до 500 млн рублей, а также поддерживать его состояние. Это, по данным Смольного, сэкономит для городского бюджета от 700 млн до 1 млрд рублей. Тем более, по словам градоначальника, для обслуживания столь сложного спортивного объекта нужен опыт и соответствующий персонал.

«Общемировая практика эксплуатации подобных объектов показывает, что в первые 8-10 лет после начала их использования объекты не приносят дохода и фактически являются убыточными», – подчеркивает губернатор.

По словам Вишневского, он недоволен таким ответом. «Значит ли это, что город не умеет управлять собственным имуществом, и готов его отдавать за рубль, тратя 40 млрд рублей на создание этого имущества? Смольный готов так поступать и с другим имуществом? На вопрос о том, рассматривались ли более выгодные для Петербурга условия передачи стадиона в эксплуатацию, ответа вообще нет. Буду предлагать ЗАКСу признать неудовлетворительным ответ губернатора и направлять повторный запрос», – написал парламентарий на странице в соцсети.

Напомним, что комплекс на Крестовском острове строится с 2008 года на месте разобранного стадиона имени Кирова. В июне 2017 года на нем должны пройти игры Кубка конфедераций FIFA, а в июле 2018 года – матчи финальной части XXI Чемпионата мира по футболу. Изначально стоимость возведения стадиона оценивалась в 13 млрд рублей, но за время строительства она выросла в три раза.