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28.12.2016 00:28

Венесуэла объявила о снижении добычи нефти

Венесуэла заявила, что в новом году сократит добычу нефти на 95 тысяч баррелей в сутки в рамках исполнения договоренностей об ограничении добычи нефти странами ОПЕК и не входящими в картель государствами, сообщило агентство Рейтер.

"Без ущерба обязательствам по зарубежным контрактам с 1 января 2017 года (государственная нефтяная компания) PDVSA и ее подразделения начнут сокращение объемов добычи по своим основным контрактам, все в рамках имеющихся условий и соглашений", — заявило Минэнерго страны.

Венесуэла, одна из наиболее пострадавших от падения цен на нефть стран, сейчас добывает около 2,4 миллиона баррелей нефти и конденсата в день.

Министр нефти Венесуэлы Эулохио дель Пино сказал, что сделка позволит сбалансировать ситуацию, после чего можно будет прогнозировать цены на нефть марки Brent в диапазоне 60-70 долларов за баррель, а на венесуэльскую нефть, более тяжелую и поэтому торгующуюся с дисконтом – 45-55 долларов.

Глава Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что в ближайшее время отправится в поездку по нефтедобывающим государствам для поддержки сделки ОПЕК.

Источник: РИА Новости


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